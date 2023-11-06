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В Казахстане состоялась церемония открытия II Универсиады тюркских государств

В Казахстане состоялась церемония открытия II Универсиады тюркских государств В Казахстане состоялась церемония открытия Универсиады тюркских государств.
Командные
6 ноября 2023 г. 23:42
В Казахстане состоялась церемония открытия II Универсиады тюркских государств

В Казахстане состоялась церемония открытия II Универсиады тюркских государств.

Как передает Report, вначале был показан видеоролик о культуре Казахстана.

После этого состоялся парад стран-участниц. Первыми на сцену вышли представители Азербайджана.

Позже выступили официальные лица страны-организатора - Казахстана. Затем мероприятие продолжилось концертной программой.

Отметим, что XI Универсиада тюркоязычных государств продлится до 10 ноября. На соревнованиях Азербайджан представят 38 спортсменов в четырех видах спорта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQazaxıstanda II Türk Dövlətləri Universiadasının açılış mərasimi keçirilib

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