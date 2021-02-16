В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории

​​​​​​​В Канаде установлен новый мировой рекорд по длительности хоккейного матча.

В Канаде установлен новый мировой рекорд по длительности хоккейного матча.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал CBC.

40 хоккеистов-любителей из Эдмонтона в провинции Альберта, разбившись на две команды "Надежда" (Team Hope) и "Излечение" (Team Cure) играли друг против друга на открытой площадке в течение 252 часов.

Игра началась 4 февраля, а завершилась утром 15 февраля. Счет в матче составил 2649:2528 в пользу "Надежды". Хоккеисты не прекращали играть даже ночью, когда температура на улице достигала −55 градусов по Цельсию.

Из-за антиковидных ограничений матч проводился без зрителей, но транслировался на YouTube. Окончание игры отметили фейерверком.