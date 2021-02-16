О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории

В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории ​​​​​​​В Канаде установлен новый мировой рекорд по длительности хоккейного матча.
Командные
16 февраля 2021 г. 20:12
В Канаде сыграли самый длинный хоккейный матч в истории

В Канаде установлен новый мировой рекорд по длительности хоккейного матча.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал CBC.

40 хоккеистов-любителей из Эдмонтона в провинции Альберта, разбившись на две команды "Надежда" (Team Hope) и "Излечение" (Team Cure) играли друг против друга на открытой площадке в течение 252 часов.

Игра началась 4 февраля, а завершилась утром 15 февраля. Счет в матче составил 2649:2528 в пользу "Надежды". Хоккеисты не прекращали играть даже ночью, когда температура на улице достигала −55 градусов по Цельсию.

Из-за антиковидных ограничений матч проводился без зрителей, но транслировался на YouTube. Окончание игры отметили фейерверком.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadada tarixin ən uzun xokkey matçı keçirilib

Новости партнеров

Другие новости из категории

Москва предлагает Баку расширить сотрудничество в сфере спорта
Москва предлагает Баку расширить сотрудничество в сфере спорта
16 февраля 2021 г. 16:41
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку на фоне скандала
Глава оргкомитета Олимпиады в Токио ушел в отставку на фоне скандала
12 февраля 2021 г. 11:44
Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса
Женский чемпионат мира по керлингу отменен из-за коронавируса
8 февраля 2021 г. 16:06
Манчестер Сити крупно обыграл Ливерпуль в матче АПЛ
"Манчестер Сити" крупно обыграл "Ливерпуль" в матче АПЛ
7 февраля 2021 г. 23:05
Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 готов уйти в отставку из-за скандала
Глава оргкомитета Олимпийских игр-2020 готов уйти в отставку из-за скандала
4 февраля 2021 г. 10:30
Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио
Опубликованы правила проведения Олимпийских игр в Токио
3 февраля 2021 г. 14:13
ЕВРО-2022: Сборная Азербайджана проведет свой очередной матч
ЕВРО-2022: Сборная Азербайджана проведет свой очередной матч
2 февраля 2021 г. 07:55
Китай намерен провести провести Олимпиаду в 2022 году, несмотря на пандемию
Китай намерен провести провести Олимпиаду в 2022 году, несмотря на пандемию
1 февраля 2021 г. 14:37
Сборная понесла потери перед Словакией и Грецией
Сборная понесла потери перед Словакией и Грецией
26 января 2021 г. 21:13
Большинство японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио
Большинство японцев выступают за отмену Олимпиады в Токио
25 января 2021 г. 08:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi