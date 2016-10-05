В Канаде тренера отстранили за наказание команды после поражения

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Тренер элитной детской команды «Лак Сен-Луи» в Монреале Луи Изабелла отстранен от работы за то, что заставил свою команду, состоящую из детей 11–12 лет, сделать несколько сотен отжиманий после поражения в матче, сообщает Report со ссылкой на The Hockey news.

Сообщается, что Изабелла решил наказать своих игроков за поражение со счетом 2:7, заставив их отжиматься сразу после матча, не снимая формы. Организация «Лак Сен-Луи» отстранила тренера от работы на неопределенный срок, ему предстоят дисциплинарные слушания. Отмечается, что подобное поведение тренера нарушает кодекс Канадского центра этики в спорте.