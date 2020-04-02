В Италии баскетбольные судьи борются с коронавирусом в качестве врачей

Итальянские судьи ФИБА Сильвиа Марциали и Гуидо Джованетти на время пандемии коронавируса переквалифицировались во врачей.

Как сообщает Report, в заявлении официальному сайту Международной федерации баскетбола (FIBA) Джованетти заявил, что они находятся в сложном положении.

Марциали работает в Риме, Джованетти – в Бари. Они имеют медицинское образование.

"Когда вы становитесь врачом, то даете обещание. Его необходимо выполнять, особенно в чрезвычайных ситуациях. Ты даешь клятву помогать другим", – сказала Марциали.

Отметим, что чемпионат Италии, как и другие европейские лиги, приостановлен из-за COVID-19.