В Губе прошла церемония открытия "Спортивного фестиваля 2024"

В Губе состоялась официальная церемония открытия "Спортивного фестиваля 2024", организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Губинской районной исполнительной властью.

В Губе состоялась официальная церемония открытия "Спортивного фестиваля 2024", организованного совместно Министерством молодежи и спорта и Губинской районной исполнительной властью.

Как сообщает северное бюро Report, в мероприятии приняли участие глава ИВ Губинского района Ильгар Махмудов, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, представители общественности и другие гости.

На фестивале прошли показательные выступления по 23 видам спорта, включая тяжелую атлетику, стрельбу, футбол, баскетбол, легкую атлетику, бокс, дзюдо, волейбол, скалолазание, бадминтон, стрельбу из лука, фехтование, триатлон, тхэквондо, велоспорт, греблю, зимние виды спорта, гандбол, гимнастику, борьбу, теннис, регби и настольный теннис.

В мероприятии приняли участие 100 юных спортсменов (13–15 лет) и 34 тренера из Азербайджана, Турции и Марокко.