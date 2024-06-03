В Габале подведены итоги первого дня этапа Всемирной женской серии по баскетболу 3х3

В Габале подведены итоги первого дня этапа Всемирной женской серии по баскетболу 3х3.

В Габале подведены итоги первого дня этапа Всемирной женской серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает Report , сборная Азербайджана в третьей игре группы А уступила польскому клубу Warsaw Lotto со счетом 16:21. Несмотря на поражение, азербайджанские баскетболистки, одержавшие одну победу в трех встречах, вышли в 1/4 финала.

На данном этапе соперником команды Азербайджана будет испанский клуб Barcelona Panthers.

Представляющий нашу страну клуб Baku Flames завершил выступление в турнире, потерпев поражение во всех трех проведенных встречах.

Отметим, что сборные Португалии и Польши, занявшие первые места в своих группах, квалифицировались в полуфинал. Португальские баскетболистки в 1/2 финала сыграют с сильнейшим пары Азербайджан - Barcelona Panthers, одержавший победу в противостоянии между сборной Италии и клубом Warsaw Lotto встретится с Польшей.