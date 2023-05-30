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В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии по хоккею

В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии по хоккею В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии из-за размещения на ее игровой форме логотипа эстонской букмекерской конторы во время чемпионата мира по хоккею.
Командные
30 мая 2023 г. 07:19
В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии по хоккею

В Финляндии возбудили уголовное дело против сборной Латвии из-за размещения на ее игровой форме логотипа эстонской букмекерской конторы во время чемпионата мира по хоккею.

Как передает Report со ссылкой на издание Iltalehti, финское законодательство определяет, что на территории страны рекламировать азартные игры может только компания Veikkaus. В Финляндии запрещена реклама иностранных букмекерских контор.

Департамент внутренней полиции Финляндии зарегистрировал уголовное дело по поводу латвийской формы 29 мая.

Чемпионат мира проходил в Латвии и Финляндии. Латвийские хоккеисты впервые в истории завоевали медали мирового первенства.

В матче за третье место латвийская национальная команда одержала победу над сборной США и стала обладательницей бронзовых наград. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу сборной Латвии. Финны не смогли пробиться в полуфинал турнира. Чемпионами мира стали канадцы.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Latviyanın hokkey üzrə millisinə cinayət işi açıb

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