Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В Федерации волейбола Азербайджана произошли новые назначения.

Как сообщает Report, в федерации увеличено число вице-президентов.

Фаиг Гараев остался в должности первого вице-президента, Вагиф Алиев - в должности вице-президента, на этот пост дополнительно утверждены Эльшан Эфендиев (президент Azərreyl), Василя Абулова (вице-президент Azərreyl) и Рашад Аббасов (президент "Локомотива"). Эльшан Исмаилов остался в должности генсека.

Еще одно назначение произошло в спортивном отделе. Бывший исполнительный директор ФК "Нефтчи" Эльнур Мамедов назначен заведующим отделом.