В этом году азербайджанскими спортсменами завоевано 837 медалей

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году азербайджанскими спортсменами завоевано 837 медалей.

Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

По его словам, наши спортсмены завоевали на чемпионатах Европы, первенствах и в других соревнованиях 297 золотых, 250 серебряных и 290 бронзовых медалей.

Сборные приняли участие в более чем 100 учебно-тренировочных сборах, каждый из которых длился не менее 12 дней.