 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В этом году азербайджанскими спортсменами завоевано 837 медалей

    Спортсмены страны завоевали на чемпионатах Европы, первенствах и в других соревнованиях 297 золотых, 250 серебряных и 290 бронзовых медалей

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В 2016 году азербайджанскими спортсменами завоевано 837 медалей.

    Как сообщает Report, об этом на прошедшей пресс-конференции заявил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

    По его словам, наши спортсмены завоевали на чемпионатах Европы, первенствах и в других соревнованиях 297 золотых, 250 серебряных и 290 бронзовых медалей.

    Сборные приняли участие в более чем 100 учебно-тренировочных сборах, каждый из которых длился не менее 12 дней.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi