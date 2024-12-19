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В чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут матчи IV тура

В чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут матчи IV тура 09:29
Командные
19 декабря 2024 г. 09:58
В чемпионате Азербайджана по волейболу среди женских команд пройдут матчи IV тура

Сегодня пройдут заключительные игры 2024 года в Высшей лиге Азербайджана по волейболу среди женских команд.

Как сообщает Report, матчи IV тура пройдут в Баку и Гяндже.

"Гянджа" дома примет UNEC, встреча начнется в 15:00.

В Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта в 15:00 "Абшерон" сыграет с "Азеррейл", а через два часа "Национальная авиационная академия" сыграет с "Муров Аз Терминал".

После 3-х туров "Абшерон" лидирует с 8 очками. Такой же результат имеет и занимающий второе место "Азеррейл". "Гянджа" и "Муров Аз Терминал" имеют в своем активе по 4 очка. "Национальная авиационная академия" с 3 очками идет пятой. Последнее место занимает UNEC, уступивший во всех матчах.

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Версия на азербайджанском языке Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan çempionatında ilin son oyunları keçiriləcək

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