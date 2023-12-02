О нас

В Баку завершился чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих

В Баку завершился чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих В спортивном олимпийском центре "Серхедчи" состоялась церемония закрытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих, организованного Государственной пограничной службой (ГПС) и Министерством молодежи и спорта Азербайджана.
Командные
2 декабря 2023 г. 23:06
В Баку завершился чемпионат мира по борьбе среди военнослужащих

В спортивном олимпийском центре "Серхедчи" состоялась церемония закрытия 36-го чемпионата мира по борьбе среди военнослужащих, организованного Государственной пограничной службой (ГПС) и Министерством молодежи и спорта Азербайджана.

Как сообщает Report, на мероприятии впервые был организован парад военнослужащих, в котором приняли участие руководители Международного совета военного спорта, высокопоставленные военнослужащие и известные деятели международного спортивного мира.

Выступая на церемонии, вице-президент Международного совета военного спорта по Европе Дирк Шведе заявил, что соревнования продемонстрировали дружбу 18 стран. По его словам, все спортсмены проявили волю к победе и вели решительную борьбу.

Заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Аббас Халилов напомнил, что Азербайджан проводит много престижных соревнований. Он подчеркнул, что в результате успешной спортивной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым, Азербайджан признан в мире как спортивная страна в мире. Аббас Халилов поблагодарил Федерацию борьбы Азербайджана, Министерство молодежи и спорта, а также представителей СМИ и поздравил спортсменов с успешным выступлением.

Затем полковник Государственной пограничной службы Фирдовси Умудов и руководитель спортивного центра "Серхедчи", представитель оргкомитета полковник Эльшан Мирзаев были награждены орденом Международного совета военного спорта, международным судьям были вручены сертификаты и дипломы.

После церемонии награждения был показан видеоролик, демонстрирующий достижения в этом виде спорта в Азербайджане, после чего чемпионат мира по борьбе официально завершился.

Следует напомнить, что представители Азербайджана завершили чемпионат мира, завоевав 21 медаль.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda hərbçilər arasında güləş üzrə 36-cı dünya çempionatının bağlanış mərasimi keçirilib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по случаю Национального дня ОАЭ в Дубае
2 декабря 2023 г. 20:10
Начальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
ФотоНачальник Генштаба проверил боеготовность расположенных в высокогорье воинских частей в приграничных с Арменией районах
2 декабря 2023 г. 12:31
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
Обучение в Карабахском университете начнется с сентября следующего года
30 ноября 2023 г. 17:08
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
Вакцинация - единственный и самый эффективный способ защиты от кори
30 ноября 2023 г. 14:16
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
На реконструкцию автомобильной дороги Барда-Агдам -Аскеран выделено 5 млн манатов
30 ноября 2023 г. 13:51
Президент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
ФотоПрезидент принял участие в открытии новых административных зданий Службы государственной безопасности
29 ноября 2023 г. 14:18
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
Будет реконструирована автомобильная дорога Суговушан - Кяльбаджар -Агдере - Агдам
29 ноября 2023 г. 14:00
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
В Азербайджане взрослых людей будут вакцинировать от кори
28 ноября 2023 г. 16:31
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
Повышается предельный возраст пребывания на службе для сверхсрочников, прапорщиков и мичманов
28 ноября 2023 г. 13:20
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
Президент: Заявления и шаги, предпринятые США в отношении Азербайджана, нанесли ущерб азербайджано-американским отношениям
28 ноября 2023 г. 11:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi