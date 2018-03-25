В Баку в честь 99-ти летия создания служб безопасности Азербайджана был проведен велотур

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ 28-го марта в Баку, в честь 99-ти летия создания служб государственной безопасности Азербайджана, прошел велотур, организованный Велосипедным Спортивном Клубов (ВСК) при Службе Государственной Безопасности (СГБ).

Как передает Report, в туре принял участия глава СГБ генерал-лейтенант Медет Гулиев, сотрудники СГБ, ВСК и АВСФ( Азербайджанская федерация велосипедного спорта) , а также велосипедисты-любители.

Тур, стартовавший перед административным зданием СГБ, завершился около Центра имеи Гейдара Алиева. Велосипедисты принявшие участие в туре преодолели расстояние в 12 км.

Затем были сделаны фотографии на память.

Нужно отметить, что Велосипедный Спортивный Клуб при СГБ начал свою деятельность в результате учета интересов сотрудников Службы и интереса населения к данному виду спорту и соответствующему указу о создании подписанного главой Службы Государственной Безопасности 24-го декабря 2017-го года.