​В Баку состоялось открытие международного турнира по водному поло - ФОТО

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сегодня при организационной поддержке Федерации плавания Азербайджана и министерства молодежи и спорта состоялось открытие международного турнира по водному поло, посвященного 92-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на церемонии, прошедшей в Бакинском дворце водных видов спорта, участвовали президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев, депутат Рауф Алиев, заместитель министра молодежи и спорта Исмаил Исмаилов и представитель Международной федерации плавания.

Отметим, что кроме Азербайджана на соревнованиях также участвуют сборные Венгрии, Италии, России, Турции, Греции, Грузии и Казахстана.

Победители 4-дневных соревнований будут награждены медалями, дипломами и ценными подарками.