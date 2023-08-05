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В Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по гандболу среди девушек U17

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по гандболу среди девушек U17 В Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.
Командные
5 августа 2023 г. 18:12
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по гандболу среди девушек U17

В Баку состоялась церемония открытия чемпионата Европы по гандболу среди девушек до 17 лет.

Как сообщает Report, мероприятие организовано в Бакинском дворце спорта.

В церемонии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Федерации гандбола Азербайджана Орхан Аббасов и представитель Европейской федерации гандбола Штефан Лавгрен.

В своих выступлениях они отметили развитие гандбола в Азербайджане, выразили удовлетворение организацией в Баку чемпионата Европы. Гости пожелали командам успехов в соревнованиях.

После исполнения государственного гимна мероприятие продолжилось художественной частью.

Сборная Азербайджана U17 выйдет сегодня на первую встречу на континентальном первенстве. Матч сборной с Грузией начнется в 18:30.

Отметим, что на континентальном чемпионате, который продлится до 13 августа, сборные Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Словении, Литвы и Грузии будут бороться в группе А, а команды Испании, Израиля, Греции, Люксембурга и Фарерских островов - в группе В.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 17 yaşadək həndbolçu qızların Avropa çempionatının açılış mərasimi keçirilib

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