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    В Баку состоится презентация V Азиатских игр, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре

    В мероприятии примут участие председатель Госкомитета по спорту Туркменистана, главы Исполкома по подготовке к V Азиатским играм

    Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевых искусствам, которые пройдут 17-27 сентября в столице Туркменистана Ашхабаде.

    Как сообщили Report в посольстве Туркменистана в Азербайджана, в ходе презентации гостям будут представлена информация об этом мероприятии, детали организации этого мероприятия.

    В мероприятии ожидается участие руководства Госкомитета по спорту Туркменистана, глав Исполкома по подготовке к V Азиатским играм, а также руководителей ряда министерств и ведомств Туркменистана.

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