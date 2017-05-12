В Баку состоится презентация V Азиатских игр, которые пройдут в Ашхабаде в сентябре

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевых искусствам, которые пройдут 17-27 сентября в столице Туркменистана Ашхабаде.

Как сообщили Report в посольстве Туркменистана в Азербайджана, в ходе презентации гостям будут представлена информация об этом мероприятии, детали организации этого мероприятия.

В мероприятии ожидается участие руководства Госкомитета по спорту Туркменистана, глав Исполкома по подготовке к V Азиатским играм, а также руководителей ряда министерств и ведомств Туркменистана.