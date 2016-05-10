В Баку состоится подготовительная встреча к IV Играм исламской солидарности

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ В Баку 11 мая прибудет делегация из Пакистана с целью обсуждения подготовки к IV Играм исламской солидарности, сообщает Report со ссылкой на пакистанское издание Daily Times.

В делегацию войдут генеральный секретарь Олимпийской ассоциации Пакистана Мухаммад Халид Махмуд и советник по СМИ Асим Азим.

В рамках совещания представителей стран-членов игр, которая пройдет в Баку 12-13 мая, будет представлен детальный отчет о подготовке к мероприятию, местах проведения соревнований и предоставлении помещений для спортивных и других лиц. Представители также посетят различные спортивные объекты, в том числе Олимпийский стадион, а также олимпийскую деревню. Также состоится специальный брифинг по церемониям открытия и закрытия Игр.

Кроме того, стороны обсудят вопросы обеспечения безопасности в ходе Игр.

Около 30 стран примут участие в IV Играх исламской солидарности, которые состоятся в мае 2017 года в Баку под эгидой Спортивной федерации исламской солидарности.