В Баку прошла церемония открытия Кубка Европы

В Баку прошла церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике.

В Баку прошла церемония открытия Кубка Европы по художественной гимнастике.

Как сообщает Report, мероприятие состоялось на Национальной арене гимнастики.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов выступил с приветственной речью, поприветствовал гостей и пожелал участникам удачи:



"Добро пожаловать на очередной праздник гимнастики. В нашей стране на этой неделе проводятся три международных соревнования. Благодарю президента Федерации гимнастики Азербайджана Мехрибан ханум Алиеву за такую великолепную организацию Кубка Европы".

После исполнения Государственного гимна Азербайджана мероприятие продолжилось художественной частью.

Отметим, что стартовавший сегодня Кубок Европы завершится 4 мая. В индивидуальных соревнованиях Азербайджан представляют Гёвхар Ибрагимова и Зохра Джафарова.



ФОТО: Заур Мустафаев