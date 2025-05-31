В Баку пройдет волейбольный фестиваль

1 июня на территории Приморского национального парка пройдет волейбольный фестиваль.

1 июня на территории Приморского национального парка пройдет волейбольный фестиваль.

Как сообщает Report, мероприятие, организованное Федерацией волейбола Азербайджана, начнется в 10:00.

В фестивале, проводимом по случаю Международного дня защиты детей - 1 июня, примут участие команды мальчиков и девочек-волейболистов до 12 лет.

Среди них будут организованы символические соревнования и различные игры.

Цель мероприятия - повысить интерес детей к спорту, пропагандировать здоровый образ жизни и продвигать такие ценности, как дружба и командный дух.