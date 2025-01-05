В Баку определился победитель Суперкубка по човкану

На крытом манеже Конноспортивного центра "Бина" в Баку прошла финальная игра Суперкубка по човкану, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана.

На крытом манеже Конноспортивного центра "Бина" в Баку прошла финальная игра Суперкубка по човкану, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана.

Как сообщили Report в федерации, мероприятие началось с исполнения государственного гимна и продолжилось торжественной церемонией закрытия.

На церемонии с музыкальными и танцевальными номерами выступили образцовый оркестр Государственной пограничной службы, танцевальный ансамбль, известные артисты.

В матче за Суперкубок встретились победитель Профессиональной лиги по човкану команда "Серхедчи" и обладатель Кубка Президента по човкану команда "Элит". По итогам напряженной и динамичной игры команда "Серхедчи" одержала победу со счетом 1:0 и стала обладателем Суперкубка.

Суперкубок команде-победителю вручили президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.