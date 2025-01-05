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В Баку определился победитель Суперкубка по човкану

В Баку определился победитель Суперкубка по човкану На крытом манеже Конноспортивного центра "Бина" в Баку прошла финальная игра Суперкубка по човкану, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана.
Командные
5 января 2025 г. 19:35
В Баку определился победитель Суперкубка по човкану

На крытом манеже Конноспортивного центра "Бина" в Баку прошла финальная игра Суперкубка по човкану, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана.

Как сообщили Report в федерации, мероприятие началось с исполнения государственного гимна и продолжилось торжественной церемонией закрытия.

На церемонии с музыкальными и танцевальными номерами выступили образцовый оркестр Государственной пограничной службы, танцевальный ансамбль, известные артисты.

В матче за Суперкубок встретились победитель Профессиональной лиги по човкану команда "Серхедчи" и обладатель Кубка Президента по човкану команда "Элит". По итогам напряженной и динамичной игры команда "Серхедчи" одержала победу со счетом 1:0 и стала обладателем Суперкубка.

Суперкубок команде-победителю вручили президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев и министр молодежи и спорта Фарид Гаибов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇövkən üzrə “Super Kubok”un qalibi müəyyən olub

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