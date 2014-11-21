В Баку обсудили презентацию заявки Минска на проведение Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Cостоялась встреча посла Беларуси в Азербайджане Николая Пацкевича с генеральным секретарем Национального олимпийского комитета Беларуси Георгием Катулиным и рядом членов НОК.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию посольства, в ходе беседы были обсуждены организационные вопросы проведения презентации заявки города Минска на проведение в 2019 году Европейского юношеского олимпийского фестиваля (ЕЮОФ-2019), которая состоится в рамках 43-ей Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов 22 ноября 2014 г. в Баку.

На встрече также обсуждалась тематика подготовки белорусской стороны к первым Европейским играм, которые пройдут в Баку в июне 2015 года.

Отметим, что Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль проводится в нечетные годы и является комплексным спортивным мероприятием, программа которого включает соревнования по 9 видам спорта: баскетбол, велоспорт, волейбол, гандбол, гимнастика спортивная, дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис.