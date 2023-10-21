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В Баку начала работу 29-я Генассамблея Европейской стрелковой конфедерации

В Баку начала работу 29-я Генассамблея Европейской стрелковой конфедерации В Баку приступила к работе 29-я Генеральная ассамблея Европейской стрелковой конфедерации.
Командные
21 октября 2023 г. 11:25
В Баку начала работу 29-я Генассамблея Европейской стрелковой конфедерации

В Баку приступила к работе 29-я Генеральная ассамблея Европейской стрелковой конфедерации.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие президент Международной федерации спортивной стрельбы Лучано Росси, президент Европейской стрелковой конфедерации Александр Ратнер, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Мариана Василева и представители около 50 европейских стран.

Открывшая церемонию вступительным словом Мариана Василева, поприветствовав всех от имени Министерства молодежи и спорта, отметила, что стрельба является одним из популярных видов спорта в Азербайджане: "Я могу с уверенностью сказать, что на 29-й Генеральной ассамблее будут приняты правильные решения. Желаю каждому из вас удачи".

В ходе организуемой раз в два года ассамблеи пройдет процесс голосования за страны, которые примут чемпионат Европы в предстоящие годы, состоятся обсуждения направлений развития федераций.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Avropa Atıcılıq Konfederasiyasının 29-cu Baş Assambleyası keçirilir

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