В Баку количество зрителей Гран-при "Формулы-1" составило 71 541 человек

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Вторая гонка "Формулы-1" в Баку ознаменовалась 30%-ым ростом продажи билетов, включая двукратный рост числа зарубежных болельщиков.

Об этом Report сообщили в Операционной компании Baku City Circuit.

Отмечается, что в этом году любителей автоспорта, которые посетили гоночный уик-энд - 2017 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX, проходивший в самом центре Баку, было гораздо больше и их число составило 71 541 человек.

Эта цифра является результатом 30%-го роста продажи билетов по сравнению с первой гонкой "Формулы-1", которая состоялась на улицах столицы Азербайджана в 2016 году. Кроме того, число зарубежных гостей гоночного уик-энда выросло на 100% по сравнению с прошлым годом, и, таким образом, доля международных продаж составила одну треть всех проданных билетов. Любители автоспорта из более 65 стран мира стали свидетелями одной из самых зрелищных и запоминающихся гонок за последние годы. Гран-при Азербайджана 2017 не разочаровал поклонников "королевских гонок", которые, определенно, испытали самые волнительные моменты на треки Baku City Circuit. Они еще надолго запомнятся всем присутствовавшим на ней, а также миллионам телезрителей, наблюдавших за гонкой с голубых экранов по всему миру. Пилот "Red Bull Racing" Даниэль Риккардо с потрясающим драйвом взял свою первую победу в сезоне 2017-го года. Пилот "Мерседес AMG Petronas" Валттери Боттас завоевал титул "Flying Finn" после того, как "летающий финн" смог вырваться вперед на последних метрах до финиша и закончить гонку вторым, обогнав Лэнса Стролла из "Williams Martini Racing". Однако, героем дня стал талантливый канадец Стролл, который, хотя финишировал третьим, впервые стоял на подиуме в свой дебютный сезон "Формулы-1" и стал самым молодым гонщиком, поднявшимся на подиум в истории "королевских гонок". Бакинский этап был полон инцидентов и драм. Так, два лидера этого сезона Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон буквально столкнулись, став виновниками инцидента, о котором еще долго будут говорить. Другое драматичное столкновение произошло между напарниками команды "ForceIndia", которое стоило им потери очков, тогда как фаворит бакинских болельщиков, бывший посол гонки Фернандо Алонсо смог набрать очки и повысить позиции своей команды "Mc Laren Honda", заняв девятое место. Гоночный уик-энд 2017 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX был богат событиями как на трассе, так и за ее пределами. Каждый день гоночного уик-энда завершался невероятным ночным концертом мировой звезды на главной сцене трека, специально построенной на замечательном бакинском бульваре, где раскинулась развлекательная зона для болельщиков. В пятницу вечером популярный турецкий певец Таркан вышел на сцену, чтобы порадовать своих многочисленных поклонников в регионе зажигательным выступлением. На следующий день мировые суперзвезды Николь Шерзингер и группа The Black Eyed Peas подарили поклонникам два ярких шоу до того, как в воскресенье вечером перед гостями бакинского этапа выступила одна из самых успешных и легендарных звезд в мире музыки, Мэрайя Кэри, концерт которой завершил невероятный высокооктановый уик-энд, объединивший в себе спорт и развлечение.

#AzerbaijanGP завладел социальными сетями. Настолько зрелищным и непредсказуемым оказался последний гоночный уик-энд "Формулы-1" на улицах Баку, что Гран-при Азербайджана стал главной темой обсуждений в социальных сетях как во время гонки, так и после нее. Бесчисленные посты в социальных сетях, как следствие реакции болельщиков на невероятные события, которые разворачивались на самой быстрой уличной трассе в "Формуле-1", сделали хаштаг #AzerbaijanGP самым популярным за время гоночного уик-энда. Ежедневно десятки тысяч постов были посвящены бакинскому этапу, в результате чего #AzerbaijanGP был в тренде у около 10 миллионов пользователей сети "Twitter". Во время самой гонки #AzerbaijanGP был лидирующим хаштагом на Твиттере в течение 3 часов подряд. Комментируя итоги 2017 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX, Исполнительный директор BCC Ариф Рагимов высоко оценил успех второй гонки в Баку и сказал следующее: "Трудно описать, насколько я горжусь тем, что был частью этого удивительного гоночного уик-энда. Мы достигли большого прогресса в создании сильной и прочной культуры "Формулы-1" в стране и свидетельством этого является тот факт, что значительно возросло число поклонников, посетивших в этом году гонку как из Азербайджана, так и из-за рубежа. Мы были уверены, что сможем организовать невероятный праздник для всех наших поклонников, включая многомиллионную телеаудиторию, которая следит за гонкой с голубых экранов, но мы даже не могли представить насколько зрелищной гонка окажется в реальности. Мы выполнили свое обещание - Baku City Circuit стал одним из самых захватывающих треков в "Формуле-1" и я уверен, что люди еще долго будут вспоминать нашу гонку. Чтобы добавить праздничного настроения, мы пригласили ярких представителей мировой музыки таких, как Таркан, Николь Шерзингер, группу The Black Eyed Peas и Мэрайя Кэри, которые придали изюминку развлекательной программе уик-энда. Я чрезвычайно благодарен моей замечательной команде и нашим многочисленным партнерам за их упорный труд, преданность и энтузиазм, а также всему сообществу "Формулы-1", которые приняли наш город, трассу и гонку с распростертыми объятиями. Мы, конечно же, не будем останавливаться на достигнутом, и с воодушевлением ждем начала приготовлений к сезону 2018 года, когда проведение гонки намечено на конец апреля. Если гонка этого года стала незабываемой для вас, то, вы, определенно, не захотите пропустить следующий сезон!".