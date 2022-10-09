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В Азербайджане стартовал турнир по футболу в память о шехидах-журналистах

В Азербайджане стартовал турнир по футболу в память о шехидах-журналистах Состоялась церемония открытия традиционного футбольного турнира любительских команд, посвященного памяти погибших журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова.
Командные
9 октября 2022 г. 15:29
В Азербайджане стартовал турнир по футболу в память о шехидах-журналистах

Состоялась церемония открытия традиционного футбольного турнира любительских команд, посвященного памяти погибших журналистов Магеррама Ибрагимова и Сираджа Абышова.

Как передает Report, в мероприятии, организованном футбольной академией "Арданыш", приняли участие представители Исполнительной Власти Бинагадинского района, Районного управления молодежи и спорта, заведующий отделом медиасубъектов и работе с журналистами Агентства по развитию медиа Натиг Мамедли, директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев, представители районных муниципалитетов и другие лица.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память шехидов. После исполнения Государственного гимна Азербайджана состоялись выступления.

Затем были сыграны два матча в группах А и В. Сначала на поле вышли команды "Арданыш" и "Садахлы". Матч завершился победой первой команды - 2:1. В игре "Медиа" - "Новоивановка" победитель не определился - 5:5.

В футбольном турнире принимают участие 6 команд - "Арданыш", "Гойче", "Садахлы", "Ада Тепе", "Новоивановка" и "Медиа".

Информационную поддержку оказывает также информационное агентство Report.

Напомним, что транспортное средство с журналистами, проводящими съемку на освобожденных территориях после окончания Отечественной войны, 4 июня 2021 года подорвалось на противотанковой мине в районе села Сусузлуг Кельбаджарского района. В результате погибли корреспондент АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, оператор AZTV Сирадж Абышов и заместитель представителя главы Исполнительной власти Кельбаджарского района по сельскому административному округу Сусузлуг Алиев Ариф Агалар оглу, еще четверо получили ранения.

Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева от 14 июня Абышов Сирадж Абыш оглу, Алиев Ариф Агалар оглу и Ибрагимов Магеррам Али оглу были награждены орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid jurnalistlərin xatirəsinə həsr olunmuş turnir start götürüb

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