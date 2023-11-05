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В Азербайджане состоялась церемония открытия Национального конного фестиваля

В Азербайджане состоялась церемония открытия Национального конного фестиваля Состоялась церемония открытия Национального фестиваля конного спорта, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.
Командные
5 ноября 2023 г. 12:16
В Азербайджане состоялась церемония открытия Национального конного фестиваля

Состоялась церемония открытия Национального фестиваля конного спорта, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, мероприятие в Конном центре "Бина" было организовано Федерацией конного спорта Азербайджана.

Выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил, что азербайджанский спорт развивается с каждым днем.

"Выражаю благодарность руководству Федерации конного спорта Азербайджанской Республики за работу по развитию в стране конного спорта. Приветствую всех гостей, прибывших в Азербайджан для участия в соревнованиях", - сказал Ф.Гаибов.

Затем гостей приветствовал заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров.

На мероприятии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, был исполнен Государственный гимн.

Отметим, что сегодня в рамках фестиваля также будет дан старт чемпионату мира по човгану. В соревнованиях, помимо Азербайджана, примут участие сборные Турции, Казахстана, Узбекистана, Польши и Марокко.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Atçılıq Festivalının açılış mərasimi keçirilib

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