В Азербайджане состоялась церемония открытия Национального конного фестиваля

Состоялась церемония открытия Национального фестиваля конного спорта, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Состоялась церемония открытия Национального фестиваля конного спорта, посвященного 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report , мероприятие в Конном центре "Бина" было организовано Федерацией конного спорта Азербайджана.

Выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов заявил, что азербайджанский спорт развивается с каждым днем.

"Выражаю благодарность руководству Федерации конного спорта Азербайджанской Республики за работу по развитию в стране конного спорта. Приветствую всех гостей, прибывших в Азербайджан для участия в соревнованиях", - сказал Ф.Гаибов.

Затем гостей приветствовал заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров.

На мероприятии минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, был исполнен Государственный гимн.

Отметим, что сегодня в рамках фестиваля также будет дан старт чемпионату мира по човгану. В соревнованиях, помимо Азербайджана, примут участие сборные Турции, Казахстана, Узбекистана, Польши и Марокко.