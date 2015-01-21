Баку. 21 январь. REPORT.AZ/ В Азербайджане реализован проект по содействию развитию спорта для молодежи с ограниченными возможностями. Как сообщает Report, в рамках проекта, реализованного Институтом тренинга и развития США при сотрудничестве с Паралимпийским комитетом Азербайджана, 14 учителей физической культуры посетили осенью 2014 года США, где ознакомились с программами по развитию спорта для молодежи с ограниченными возможностями, программами по рекреационному спорту.

На мероприятии учителя физической культуры представили свои презентации того, как смогли применить полученные в США навыки в Азербайджане.

Кроме того, в рамках программы в Баку прибыла делегация из США, которая в Баку также поделится своим опытом работы с молодежью с ограниченными возможностями в сфере спорта.

Принявший участие в мероприятии временный поверенный США в Азербайджане Дерек Хоган отметил важность развития спорта для молодежи, в том числе молодежи с ограниченными возможностями, их активного вовлечения в жизнь общества.

По его словам, подобные программы помогают укрепить культурные и социальные связи между Азербайджаном и США.