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    ​В Азербайджане реализован проект по содействию развитию спорта для молодежи с ограниченными возможностями

    На мероприятии учителя физкультуры представили свои презентации того, как смогли применить полученные в США навыки в Азербайджане

    Баку. 21 январь. REPORT.AZ/ В Азербайджане реализован проект по содействию развитию спорта для молодежи с ограниченными возможностями. Как сообщает Report, в рамках проекта, реализованного Институтом тренинга и развития США при сотрудничестве с Паралимпийским комитетом Азербайджана, 14 учителей физической культуры посетили осенью 2014 года США, где ознакомились с программами по развитию спорта для молодежи с ограниченными возможностями, программами по рекреационному спорту.

    На мероприятии учителя физической культуры представили свои презентации того, как смогли применить полученные в США навыки в Азербайджане.

    Кроме того, в рамках программы в Баку прибыла делегация из США, которая в Баку также поделится своим опытом работы с молодежью с ограниченными возможностями в сфере спорта.

    Принявший участие в мероприятии временный поверенный США в Азербайджане Дерек Хоган отметил важность развития спорта для молодежи, в том числе молодежи с ограниченными возможностями, их активного вовлечения в жизнь общества. 

    По его словам, подобные программы помогают укрепить культурные и социальные связи между Азербайджаном и США.

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