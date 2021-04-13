В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта

Впереди международные соревнования по этим видам спорта

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана дал разрешение на тренировку национальных команд страны еще по 3 видам спорта.

Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.

Она отметила, что достигнута договоренность о проведении учебно-тренировочных сборов мужских сборных по грэпплингу и гандболу, а также мужских и женских национальных команд по волейболу: "Впереди международные соревнования по этим видам спорта. Министерство обратилось в оперативный штаб. Штаб дал разрешение на процесс их подготовки".

Пресс-секретарь министерства добавила, что эти команды уже начали подготовку. По ее словам, сборы сборных по гандболу и волейболу завершатся 30 апреля, по грэпплингу - 23 апреля.

Оперативный штаб ранее выдал разрешение сборной по футзалу на тренировки и игры в помещении.