В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана дал разрешение на тренировку национальных команд страны еще по 3 видам спорта.
Об этом в ответ на запрос Report сообщила пресс-секретарь Министерства молодежи и спорта Самая Мамедова.
Она отметила, что достигнута договоренность о проведении учебно-тренировочных сборов мужских сборных по грэпплингу и гандболу, а также мужских и женских национальных команд по волейболу: "Впереди международные соревнования по этим видам спорта. Министерство обратилось в оперативный штаб. Штаб дал разрешение на процесс их подготовки".
Пресс-секретарь министерства добавила, что эти команды уже начали подготовку. По ее словам, сборы сборных по гандболу и волейболу завершатся 30 апреля, по грэпплингу - 23 апреля.
Оперативный штаб ранее выдал разрешение сборной по футзалу на тренировки и игры в помещении.