В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану

В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану.

В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) Бахруз Набиев.

Провести соревнование планируется в сентябре 2024 года.

"Стараемся увеличить число команд-участниц. Хотя човган является для нас древним традиционным видом спорта, при этом он новый для многих стран. Мы должны продвигать этот вид спорта, собрать как можно больше команд", - сказал Б. Набиев.

Отметим, что I Чемпионат мира по човгану прошел с 5 по 8 ноября с участием шести команд. Сборная Азербайджана, одержавшая победу во всех трех проведенных соревнованиях, стала победителем чемпионата мира.