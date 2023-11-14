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В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану

В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану.
Командные
14 ноября 2023 г. 14:06
В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану

В Азербайджане пройдет II Чемпионат мира по човгану.

Об этом Report сообщил генеральный секретарь Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) Бахруз Набиев.

Провести соревнование планируется в сентябре 2024 года.

"Стараемся увеличить число команд-участниц. Хотя човган является для нас древним традиционным видом спорта, при этом он новый для многих стран. Мы должны продвигать этот вид спорта, собрать как можно больше команд", - сказал Б. Набиев.

Отметим, что I Чемпионат мира по човгану прошел с 5 по 8 ноября с участием шести команд. Сборная Азербайджана, одержавшая победу во всех трех проведенных соревнованиях, стала победителем чемпионата мира.

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Версия на азербайджанском языке Çövkən üzrə II dünya çempionatı Azərbaycanda keçiriləcək - EKSKLÜZİV

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