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В Азербайджане предусматривается создать Региональную академию волейбола

В Азербайджане предусматривается создать Региональную академию волейбола В Азербайджане предусматривается создать Академию волейбола и превратить ее в Региональную академию волейбола.
Командные
6 ноября 2023 г. 14:53
В Азербайджане предусматривается создать Региональную академию волейбола

В Азербайджане предусматривается создать Академию волейбола и превратить ее в Региональную академию волейбола.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

Глава Федерации высоко оценил визит в Баку президента Европейской конфедерации волейбола Александра Боричича: "Главное направление - привлечение молодежи, школьников к этому виду спорта. Если не будет хорошего фундамента, мы не сможем добиться успехов. Развитие волейбола в младших возрастных группах является для нас приоритетом".

Шахин Багиров добавил, что в Азербайджане предусматривается создать Региональную академию волейбола: "Идея создания академии уже представлена. Свои предложения выдвинул и Александр Боричич".

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Версия на английском языке Azerbaijan Regional Volleyball Academy to be established
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Regional Voleybol Akademiyası yaradılır

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