В Азербайджане предусматривается создать Региональную академию волейбола

В Азербайджане предусматривается создать Академию волейбола и превратить ее в Региональную академию волейбола.

В Азербайджане предусматривается создать Академию волейбола и превратить ее в Региональную академию волейбола.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров.

Глава Федерации высоко оценил визит в Баку президента Европейской конфедерации волейбола Александра Боричича: "Главное направление - привлечение молодежи, школьников к этому виду спорта. Если не будет хорошего фундамента, мы не сможем добиться успехов. Развитие волейбола в младших возрастных группах является для нас приоритетом".

Шахин Багиров добавил, что в Азербайджане предусматривается создать Региональную академию волейбола: "Идея создания академии уже представлена. Свои предложения выдвинул и Александр Боричич".