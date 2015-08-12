В Азербайджане начинается подготовка к Летним Олимпийским Играм "Рио-2016"

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о подготовке к ХХХI Летним Олимпийским Играм.

Как сообщает Report, в распоряжении говорится, что нынешний уровень развития Олимпийского движения в Азербайджанской Республике нашел яркое отражение в достижениях, завоеванных в спортивной сфере страны. Завоевание наград в различных крупных соревнованиях, в том числе 21-й золотой, 15-ти серебряных, 20-ти бронзовых медалей на первых Европейских играх, с большим успехом завершившихся в Баку, является проявлением формирования в Азербайджане нового поколения сильных молодых спортсменов. То, что мы были удостоены десяти медалей на последних Летних Олимпийских играх, свидетельствует о том, что мы обладаем высоким потенциалом в олимпийских видах спорта.

Подготовка к очередным ХХХI Летним Олимпийским Играм в городе Рио-де-Жанейро Бразилии в 2016 году поэтапно осуществляется Министерством молодежи и спорта, Национальным Олимпийским Комитетом и соответствующими спортивными федерациями в направлении формирования национальных команд.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения на должном уровне организованной подготовки национальной олимпийской команды Азербайджана к ХХХI Летним Олимпийским Играм, на Кабинет Министров Азербайджанской Республики возложено обеспечить на основании специальных программ, представленных Министерством молодежи и спорта и Национальным Олимпийским Комитетом Азербайджанской Республики, выделение необходимых финансовых средств в связи с проведением учебно-тренировочных сборов национальных сборных команд на подготовительном этапе к ХХХI Летним Олимпийским Играм, участием спортсменов в официальных международных мероприятиях, организацией в стране лицензионных соревнований, участием делегации Азербайджана в Олимпийских играх и других мероприятиях; решить другие вопросы, вытекающие из распоряжения.