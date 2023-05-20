В Астаре стартовали игры женской мировой серии по баскетболу 3x3

В Астаре стартовали игры мировой женской серии по баскетболу 3x3.

В Астаре стартовали игры мировой женской серии по баскетболу 3x3.

Как сообщает Report , матч открытия турнира был проведен между национальными сборными командами Германии и Украины. Встреча завершилась победой баскетболисток Украины со счетом 15:14.

На игре присутствовали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Фаворит группы В – национальная сборная команда Китая – уступила команде Австрии со счетом 14:13. В группе C национальная сборная Азербайджана проиграла команде Польши со счетом 7:22. В матче группы D "Нефтчи" одержал победу над сборной Румынии - 15:12, игра прошла в атмосфере напряженной спортивной борьбы.