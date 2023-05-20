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В Астаре стартовали игры женской мировой серии по баскетболу 3x3

В Астаре стартовали игры женской мировой серии по баскетболу 3x3 В Астаре стартовали игры мировой женской серии по баскетболу 3x3.
Командные
20 мая 2023 г. 18:49
В Астаре стартовали игры женской мировой серии по баскетболу 3x3

В Астаре стартовали игры мировой женской серии по баскетболу 3x3.

Как сообщает Report, матч открытия турнира был проведен между национальными сборными командами Германии и Украины. Встреча завершилась победой баскетболисток Украины со счетом 15:14.

На игре присутствовали министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Фаворит группы В – национальная сборная команда Китая – уступила команде Австрии со счетом 14:13. В группе C национальная сборная Азербайджана проиграла команде Польши со счетом 7:22. В матче группы D "Нефтчи" одержал победу над сборной Румынии - 15:12, игра прошла в атмосфере напряженной спортивной борьбы.

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Версия на азербайджанском языке Фото3x3 basketbol üzrə Dünya Qadın Seriyasının Astara mərhələsinə start verilib 

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