В Аргентине стартует 36-й ралли-марафон "Дакар"

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Знаменитый ралли-марафон "Дакар" стартует в воскресенье в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Легендарная гонка пройдет в 36-й раз в истории и в седьмой - по территории Южной Америки.

Первое ралли состоялось в 1978 году и вплоть до 2008-го начиналось или заканчивалось в столице Сенегала Дакаре. Но в тот год гонка была отменена из-за угрозы террористических актов на территории африканских стран. Ждать, пока на континенте нормализуется ситуация, организаторы не стали и перенесли соревнования в Южную Америку. В этом году "Дакар" вновь примут три страны - Аргентина, Боливия и Чили.

Report со ссылкой на ТАСС отмечает, что участникам предстоит преодолеть 13 этапов общей протяженностью около 9000 км, из них больше половины - в "боевом" режиме. Всего в гонке примут участие 164 мотоцикла, 48 квадроциклов, 148 внедорожников и 64 грузовика.