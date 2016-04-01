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    ​Увеличено количество команд, которые примут участие на чемпионате Европы

    Борьба будет идти между 24 командами

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Увеличено количество команд, которые примут участие на чемпионате Европы по волейболу.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола, к применению нового формата приступят с 2019 года и в соревнованиях выступят 24 команды.

    Кроме того, организаторами соревнований будут 4 страны.

    Отметим, что на чемпионате Европы 2017 года в последний раз выступят 16 команд. Сборная Азербайджана является постоянным участником финального этапа чемпионата. 

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