Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Увеличено количество команд, которые примут участие на чемпионате Европы по волейболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола, к применению нового формата приступят с 2019 года и в соревнованиях выступят 24 команды.

Кроме того, организаторами соревнований будут 4 страны.

Отметим, что на чемпионате Европы 2017 года в последний раз выступят 16 команд. Сборная Азербайджана является постоянным участником финального этапа чемпионата.