Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Увеличено количество команд, которые примут участие на чемпионате Европы по волейболу.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Европейской конфедерации волейбола, к применению нового формата приступят с 2019 года и в соревнованиях выступят 24 команды.
Кроме того, организаторами соревнований будут 4 страны.
Отметим, что на чемпионате Европы 2017 года в последний раз выступят 16 команд. Сборная Азербайджана является постоянным участником финального этапа чемпионата.
Rövşən ƏhlimanoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook