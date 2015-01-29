​Уточнились время и место проведения игр сборной Азербайджана в элит-раунде

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Установлены время и место проведения игр сборной Азербайджана в элит-раунде чемпионата Европы среди команд в составе футболистов в возрасте до 19 лет.
Как сообщает Report, на соревнованиях во Франции кроме страны-организатора соперниками сборной будут команды Великобритании и Дании.
Возглавляемая главным тренером Николаем Адамом команда будет играть в различное время на трех различных стадионах:
26 марта в 22:30
Сен-Ло (Франция) - стадион "Луи Виеме"
Франция-Азербайджан
28 матра в 21:30
Байе (Франция) - стадион "Анри Жан"
31 марта в 22:00
Флер (Франция) - стадион "Стад де Аз"
Азербайджан-Дания
Время начала игр указано по бакинскому времени.
Sport DepartmentАвтор новости
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