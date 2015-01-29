​Уточнились время и место проведения игр сборной Азербайджана в элит-раунде

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Установлены время и место проведения игр сборной Азербайджана в элит-раунде чемпионата Европы среди команд в составе футболистов в возрасте до 19 лет.

Как сообщает Report, на соревнованиях во Франции кроме страны-организатора соперниками сборной будут команды Великобритании и Дании.

Возглавляемая главным тренером Николаем Адамом команда будет играть в различное время на трех различных стадионах:

26 марта в 22:30

Сен-Ло (Франция) - стадион "Луи Виеме"

Франция-Азербайджан

28 матра в 21:30

Байе (Франция) - стадион "Анри Жан"

31 марта в 22:00

Флер (Франция) - стадион "Стад де Аз"

Азербайджан-Дания

Время начала игр указано по бакинскому времени.