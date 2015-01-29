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    ​Уточнились время и место проведения игр сборной Азербайджана в элит-раунде

    Сорперниками команды будут сборные Франции, Великобритании и Дании

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Установлены время и место проведения игр сборной Азербайджана в элит-раунде чемпионата Европы среди команд в составе футболистов в возрасте до 19 лет.

    Как сообщает Report, на соревнованиях во Франции кроме страны-организатора соперниками сборной будут команды Великобритании и Дании.

    Возглавляемая главным тренером Николаем Адамом команда будет играть в различное время на трех различных стадионах:

    26 марта в 22:30

    Сен-Ло (Франция) - стадион "Луи Виеме"

    Франция-Азербайджан

    28 матра в 21:30

    Байе (Франция) - стадион "Анри Жан"

    31 марта в 22:00

    Флер (Франция) - стадион "Стад де Аз"

    Азербайджан-Дания

    Время начала игр указано по бакинскому времени. 

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