Успех азербайджанских спортсменов на международных турнирах по акробатике

Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международном турнире Flanders Acro Cup и Кубке мира по акробатической гимнастике, которые прошли в бельгийском городе Антверпене.

Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международном турнире Flanders Acro Cup и Кубке мира по акробатической гимнастике, которые прошли в бельгийском городе Антверпене.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики, члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике - Назрин Зейниева, Захра Рашидова, Анахита Башири, выступающие в составе женской группы, завоевали золотые награды в программе комбинированных упражнений на турнире Flanders Acro Cup.

Смешанная пара - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевала на Кубке мира по акробатической гимнастике серебро в комбинированном упражнении.