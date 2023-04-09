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Успех азербайджанских спортсменов на международных турнирах по акробатике

Успех азербайджанских спортсменов на международных турнирах по акробатике Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международном турнире Flanders Acro Cup и Кубке мира по акробатической гимнастике, которые прошли в бельгийском городе Антверпене.
Командные
9 апреля 2023 г. 12:46
Успех азербайджанских спортсменов на международных турнирах по акробатике

Азербайджанские спортсмены завоевали медали на международном турнире Flanders Acro Cup и Кубке мира по акробатической гимнастике, которые прошли в бельгийском городе Антверпене.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации гимнастики, члены сборной Азербайджана по акробатической гимнастике - Назрин Зейниева, Захра Рашидова, Анахита Башири, выступающие в составе женской группы, завоевали золотые награды в программе комбинированных упражнений на турнире Flanders Acro Cup.

Смешанная пара - Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевала на Кубке мира по акробатической гимнастике серебро в комбинированном упражнении.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan gimnastları Dünya Kubokunda gümüş medal qazanıblar

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