Умер трехкратный призер Олимпийских игр

Трехкратный олимпийский призер по водному поло Виктор Агеев умер в возрасте 86 лет.

Трехкратный олимпийский призер по водному поло Виктор Агеев умер в возрасте 86 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации водного поло России.

Причина смерти не отмечается.

"Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким Виктора Ивановича Агеева, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в заявлении.

Агеев является серебряным призером Олимпиады 1960 года и обладателем бронзовых медалей Игр 1956 и 1964 годов, серебряным призером чемпионата Европы, многократным победителем чемпионатов СССР и Спартакиад народов СССР.