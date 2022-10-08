Умер автор идеи вратарской хоккейной маски

Старший брат участника Суперсерии 1972 года Кена Драйдена, разработчик современной хоккейной вратарской маски Дэйв Драйден умер на 82 году жизни.

Старший брат участника Суперсерии 1972 года Кена Драйдена, разработчик современной хоккейной вратарской маски Дэйв Драйден умер на 82 году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Баффало", за который Драйден выступал на протяжении четырех лет.

Дэйв Драйден выступал за "Баффало" с 1970 по 1974 год. В составе клуба он провел 122 матча, в том числе и первую встречу плей-офф в истории команды. 20 марта 1971 года во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Монреалем" впервые в НХЛ братья противостояли друг другу в воротах.

Всего в НХЛ Дэйв Драйден провел 203 матча. Помимо "Баффало", он выступал за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Чикаго" и "Эдмонтон". Также на его счету 243 игры во Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). В ворота Дэйва Драйдена свою первую шайбу в профессиональной карьере забросил Уэйн Гретцки.

Дэйв Драйден участвовал в разработке и представлении современной вратарской маски из стекловолокна с защитой для лица в виде клетки. После окончания карьеры он продолжал работать над усовершенствованием экипировки хоккеистов, сосредоточившись на повышении безопасности.