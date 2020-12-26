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Умер 12-кратный чемпион NBA

Умер 12-кратный чемпион NBA Бывший американский баскетболист Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет.
Командные
26 декабря 2020 г. 02:20
Умер 12-кратный чемпион NBA
Кей Си Джонс

Бывший американский баскетболист Кей Си Джонс умер в возрасте 88 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба клуба Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) "Бостон".

"Семья "Бостона" оплакивает потерю 12-кратного чемпиона НБА, обладателя золотой медали Олимпийских игр и члена Зала славы Кей Си Джонса", - говорится в сообщении.

Отметим, что Джонс в качестве игрока "Бостона" становился чемпионом NBA восемь раз, еще по два раза он выигрывал титул как ассистент главного тренера ("Лос-Анджелес Лейкерс" в 1972 году и "Бостона" в 1981 году) и наставник "Бостона" (1984, 1986). Джонс выступал под 25-м номером, который был выведен из обращения в "Бостоне". В 1956 году он стал победителем Олимпийских игр в Мельбурне. В 1989 году был введен в баскетбольный Зал славы.

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