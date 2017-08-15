Украина будет тренировать азербайджанских спортсменов-ориентировщиков

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В Сумской области Украины в период 15-21 августа пройдет тренировочно-спортивный лагерь по спортивному ориентированию, участвовать в котором впервые будет группа азербайджанских спортсменов, передает Report со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Баку.

В состав команды входят Сулейман Алиев, Арзу Эйвазова, Геннадий Клим, Севда Вердиева, Владислав Тузов и Анастасия Лялякина. Спортивный лагерь проводится согласно договоренностям о сотрудничестве между посольством Украины в Азербайджане и Федерацией спортивного ориентирования (ФСО) Азербайджана.

Сборы проходят под патронатом губернатора Сумской области Украины Николая Клочко. Проведение тренировок для азербайджанских спортсменов обеспечивают специалисты ФСО Сумской области Украины, в том числе хорошо известный в Азербайджане мастер спорта международного класса Михаил Пугач, усилиями которого за последние пять лет в разных регионах Азербайджана подготовлено 13 спортивных карт, которые соответствуют всем международным требованиям.

Все расходы по организации лагеря для азербайджанских спортсменов в Украине взяла на себя Сумская областная государственная администрация и консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.

Программа сбора предусматривает проведение тренировок украинскими тренерами-ориентировщиками для обучения спортсменов умениям и навыкам ориентирования на различных участках лесной местности и участие азербайджанских спортсменов в открытом Чемпионате Сумской области по спортивному ориентированию, который пройдет в период с 18 по 20 августа в различных лесных массивах данной области.