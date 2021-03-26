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Участник эстафеты олимпийского огня пробежал участок с погасшим факелом

Участник эстафеты олимпийского огня пробежал участок с погасшим факелом При передаче эстафеты факел не зажегся, однако бегун не обратил на это внимания
Командные
26 марта 2021 г. 13:41
Участник эстафеты олимпийского огня пробежал участок с погасшим факелом

Один из участников эстафеты олимпийского огня, которая началась 25 марта в Японии в преддверии летних Игр в Токио, почти полностью пробежал свой участок с погасшим факелом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу телеканал NHK.

Инцидент произошел в деревне Иитатэ в префектуре Фукусима. При передаче эстафеты факел не зажегся, однако бегун не обратил на это внимания. Уже ближе к концу отрезка его вновь подожгли с помощью запасного огня, и передача следующему участнику состоялась без происшествий.

Это уже второй инцидент с момента начала эстафеты. Днем ранее факел также гас из-за сильного ветра во время забега.

Эстафета олимпийского огня началась в четверг утром с территории футбольного тренировочного центра J-Village ("Джей-вилладж") в Фукусиме. Событие проходит в условиях осуществления мер по предотвращению распространения нового коронавируса. Каждого факелоносца на безопасном расстоянии сопровождают около десяти работников оргкомитета Игр, а также сотрудники полиции, которые следят за происходящим.

Забег продлится 121 день, а факел планируется пронести через 859 муниципалитетов во всех 47 префектурах страны. Как ожидается, в эстафете примут участие около 10 тыс. человек.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год, они состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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