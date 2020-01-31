Форвард сборной Азербайджана по футзалу: У нас большие шансы выйти в финал

"Наш соперник является достаточно сильной командой. Но и мы верили в себя, так как у нас сильный состав. Эту победу мы одержали как команда. Никто не может рассчитать, у кого заслуг меньше, а у кого больше. Конечно, там где есть вера, можно добиться хорошего результата. Сегодняшняя победа – награда за нашу веру".

Как передает Report, об этом заявил нападающий сборной Азербайджана по футзалу Рафаэль Вилела.

Он отметил, что успех команды стоит выше личных достижений: "Важна победа нашей команды и моя заслуга в этом. Это меня радует".

Форвард назвал сборную Словакии сильным соперником, отметив важность концентрации в матче с этой командой.

На вопрос "как вы оцениваете наши шансы попасть в финальную стадию" - Рафаэль Вилела ответил: "У нас большие шансы. Но сейчас мы должны думать о Словакии. Одержим победу, а потом посмотрим ситуацию в группе".