​У известной баскетболистки обнаружен коронавирус

Положительный анализ на коронавирус выявлен у американской баскетболистки клуба Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) "Чикаго Скай" Стефани Долсон.

Как передает Report со ссылкой на TSN, она стала первой известной профессиональной спортсменкой в Чикаго, у которой диагностировали инфекцию. О своей болезни Долсон рассказала в ходе видеотрансляции WNBA. По ее словам, она и ее семья получили положительные результаты на инфекцию около месяца назад.

"Этот вирус подошел слишком близко к дому. Моя мама находилась в больнице примерно четыре дня. У нее были тяжелые симптомы, пневмония. Но благодаря команде медицинских работников она теперь дома в безопасности и здорова", - приводит ее слова TSN.

Владелец "Чикаго Скай" Майкл Алтер рассказал, что болезнь Долсон протекает без серьезных симптомов.

Ранее сообщалось, что у четырех игроков клуба Национальной баскетбольной лиги (НБА) "Бруклин Нетс»"был выявлен положительный результат на коронавирус. Имена зараженных не раскрываются.