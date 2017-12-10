У "Гран-при Азербайджана" наилучший результат по росту посещаемости гонок "Формулы-1"

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ «Гран-при Азербайджана» показало наилучший результат по росту посещаемости зрителей на гонках «Формулы-1».

Как сообщает Report, F1 опубликовал данные, согласно которым на 13 из 20 этапов 2017 года посещаемость выросла по сравнению с прошлым годом. В целом прирост зрителей за сезон составил 8%, а суммарное количество зрителей перевалило за 4 миллиона человек.

Лидером в плане роста аудитории в процентном отношении стал "Гран-при Азербайджана", который посетило на 58% человек больше, чем в прошлом году. В абсолютном выражении наибольшего прогресса удалось добиться промоутерам в Австрии и Канаде, на чьи гонки пришли на 60 тысяч человек больше, чем в сезоне-2016.

Лучшая абсолютная посещаемость зарегистрирована на Гран-при Великобритании — 344 500 человек.

Самое значительное снижение числа зрителей произошло в Остине — Гран-при США посетило на 11 889 человек меньше, чем в 2016-м году.

Средняя посещаемость трех дней Гран-при составила 203,570 человек, в то время как на день гонки в среднем пришли 76 722 тысячи человек.