У Беларуси отнимут чемпионат мира

Беларусь будет лишена права проведения чемпионата мира по хоккею

Беларусь будет лишена права проведения чемпионата мира по хоккею.

Как передает Report со ссылкой на издание Watson, сообщается, что решение будет объявлено 18 января. Остается прояснить только юридические вопросы (в частности, выплату страховки). Среди других вариантов рассматриваются Дания и Словакия. Не исключено также, что весь турнир пройдет в Латвии.

Ранее компании Skoda и Nivea отказались быть спонсорами чемпионата мира, если турнир пройдет в Белоруссии.

Чемпионат мира по хоккею-2021 пройдет 21 мая — 6 июня. На данный момент его проведение запланировано в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).