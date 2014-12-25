Турецкий спортсмен завоевал для Азербайджана серебряную медаль

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Участвовавший от имени Азербайджана на прошедшем в Испании чемпионате мира турецкий спортсмен по бодибилдингу Али Эмре завоевал серебряную медаль.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, 44-летний спортсмен представил Азербайджан на чемпионате из-за запрета, поставленного Федерацией бодибилдинга Турции своим спортсменам на участие в международных турнирах.

Федерация наказала себя подобным образом после неудовлетворительных результатов тестов 63 спортсменов на допинг. Турецкая сторона была удивлена тем, что А.Эмре дал согласие участвовать на чемпионате от имени Азербайджана. Завоеванная спортсменом серебряная медаль была вписана в актив Азербайджана. Спортсмены, не желающие менять гражданство, обратились в связи с вопросом в местную прокуратуру. В обращении выражается протест на отстранение от международных турниров не пользующихся допингом спортсменов. Готовящийся к игре в турецкой сборной Джихан Полат из Бурсы намерен до конца бороться за восстановление своих ущемленных прав.

Отметим, что золотым призером прошедшего в Испании чемпионата мира стал представитель Ирана Мухаммед Ранипур.