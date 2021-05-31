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Турецкий клуб "Анадолу Эфес" стал победителем Евролиги

Турецкий клуб "Анадолу Эфес" стал победителем Евролиги В Кельне завершился решающий матч "Финала четырех" Евролиги, в котором "Барселона" встречалась с "Анадолу Эфес"
Командные
31 мая 2021 г. 01:18
Турецкий клуб Анадолу Эфес стал победителем Евролиги

В Кельне завершился решающий матч "Финала четырех" Евролиги по баскетболу, в котором "Барселона" встречалась с "Анадолу Эфес".

Как передает Report, команда из Испании здорово начала, выиграв первую четверть с разницей в 7 очков - 22:15. Но уже во второй десятиминутке стамбульцы перехватили инициативу и вышли вперед - 39:36. После большого перерыва подопечные Атамана продолжили наращивать преимущество. К концу третьей четверти счет стал 65:58 в пользу "Эфеса".

В заключительном игровом отрезке каталонцы пыталась привнести в игру перелом, но "Анадолу Эфес" удержал победу и стал чемпионом Евролиги - 86:81.

Лучшим в составе победителей стал Василие Мицич, собравший коллекцию из 25 очков, 3 подборов, 5 передач и 3 перехватов. У "Барселоны" 23 очка в активе Кори Хиггинса.

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