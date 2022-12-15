Тураб Теймуров: Гран-при Азербайджана "Формулы 1" важно для нашего признания как страны-победителя

11:18

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" приносит стране много пользы. Оно важно для того, чтобы нас узнали как страну-победителя".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь соревнования в Баку Тураб Теймуров.

Он напомнил, что за первые четыре года проведения Гран-при в Азербайджане было заработано более 500 млн долларов США: "В этот раз мы организуем еще более грандиозное соревнование. Ведь мы - народ-победитель страны-победителя".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет в период с 28 по 30 апреля 2023 года.