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Тураб Теймуров: Гран-при Азербайджана "Формулы 1" важно для нашего признания как страны-победителя

Тураб Теймуров: Гран-при Азербайджана "Формулы 1" важно для нашего признания как страны-победителя 11:18
Командные
15 декабря 2022 г. 11:45
Тураб Теймуров: Гран-при Азербайджана Формулы 1 важно для нашего признания как страны-победителя

Гран-при Азербайджана "Формулы 1" приносит стране много пользы. Оно важно для того, чтобы нас узнали как страну-победителя".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь соревнования в Баку Тураб Теймуров.

Он напомнил, что за первые четыре года проведения Гран-при в Азербайджане было заработано более 500 млн долларов США: "В этот раз мы организуем еще более грандиозное соревнование. Ведь мы - народ-победитель страны-победителя".

Отметим, что Гран-при Азербайджана пройдет в период с 28 по 30 апреля 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке Turab Teymurov: “Formula 1” üzrə Azərbaycan Qran Prisi qalib ölkə olaraq tanınmağımız üçün çox önəmlidir”

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