Трое борцов Азербайджана вышли в финал Еврофестиваля - ОБНОВЛЕНО

Трое борцов Азербайджана - Мурад Хагвердиев (45 кг), Абульфаз Насиров (55 кг), Фарид Садыхлы (45 кг) - вышли в финал в рамках XV Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля в Баку.

Как сообщает Report, Хагвердиев на пути к финалу оказался сильнее своих соперников Эльдара Асакаева (Россия), Микиты Беразуна (Беларусь), Бахри Сойлери (Турция) и Фабиана Ниедзиедскина (Польша), а Насиров одолел Харви Ридингса (Великобритания), Безхани Барсонидзе (Грузия) и Магомед-Эми Элтемирова (Россия).

Представитель Азербайджана в греко-римской борьбе Фарид Садыхлы (45 кг) также вышел в финал соревнований.

Решающие бои пройдут в 16:00.

Другой борец греко-римского стиля Нихат Мамедли (55 кг) в 1/8 финала победил Оливйе Бкрипчака (Польша), но в 1/4 финала проиграл Ромео Беридзе (Грузия). Он будет бороться за «бронзу»

*** 12: 45

Наши борцы начали с победы соревнования по борьбе в рамках Европейского юношеского летнего олимпийского фестиваля «EYOF Баку-2019».

Как сообщает Report, в первый день соревнований проводятся встречи вольных и Греко-римских борцов в весовых категориях до 45 и 55 килограммов.

Наш борец-вольник Мурад Хагвердиев (45 кг) в первом бою одолел российского борца Эльдара Асакаева с помощью «туше». Во второй встрече азербайджанский борец одолел белорусского спортсмена - 12:1.

Другой наш спортсмен Абульфаз Насиров (55 кг)вышел против британского борца Харви Ридингса. Этот бой также решил «туше» - азербайджанский борец победил всего за 30 секунд.

В классификационном этапе по греко-римской борьбе наш представитель Фарид Садыхлы и Нихат Мамедли одолели своих соперников и вышли в 4/1 финала.