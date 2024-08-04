Тренировку триатлонистов в Париже отменили из-за загрязнения Сены

Организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Париже.

Организаторы отменили воскресную тренировку у триатлонистов в преддверии смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Париже.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба оргкомитета соревнований.

Отмечается, что решение было принято из-за неудовлетворительного качества воды в Сене: "Мы ожидаем улучшения условий в ближайшие часы, но не до того уровня, чтобы можно было провести тренировочное мероприятие. Учитывая эти обстоятельства, мы решили отменить его заблаговременно".

Днем ранее организаторы также отменили тренировку у триатлонистов из-за грозы, которая прошла выше по течению реки.

Смешанная эстафета по триатлону на Играх в Париже должна пройти 5 августа.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа.