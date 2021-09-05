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Токио-2020: Азербайджан занял 10-е место по итогам Паралимпиады

Токио-2020: Азербайджан занял 10-е место по итогам Паралимпиады Огонь Паралимпийских игр в Токио погашен на церемонии закрытия соревнований на Национальном стадионе в столице Японии.
Командные
5 сентября 2021 г. 19:03
Токио-2020: Азербайджан занял 10-е место по итогам Паралимпиады

Огонь Паралимпийских игр в Токио погашен на церемонии закрытия соревнований на Национальном стадионе в столице Японии.

Как передает Report, всего на Паралимпиаде в Токио было разыграно 539 комплектов наград в 22 видах спорта.

Победу в общем медальном зачете одержала команда Китая, которая завоевала 96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую награду. Второй стала сборная Великобритании (41-38-45), третьей - США (37-36-31), четвертой - России (36-33-49). Азербайджан расположился на 10-м месте (14-1-4).

Напомним, что Паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на 2021 год. Организаторы решили проводить Игры без зрителей по причине эпидемиологической ситуации.

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